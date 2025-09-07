Haberler

Muğlaspor ve Beykoz Anadolu 0-0 Berabere Kaldı

Muğlaspor ve Beykoz Anadolu 0-0 Berabere Kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, evinde Beykoz Anadolu ile 0-0 berabere kalarak birer puan aldı. Maç Bodrum İlçe Stadı'nda oynandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3'üncü hafta mücadelesinde Muğlaspor evinde Beykoz Anadolu ile 0-0 berabere kaldı. Muğla Atatürk Stadı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki takımın atakları sonuç vermedi. Karşılaşmada taraflar 1'er puanı paylaştı. Bu sonuçla Muğlaspor 2'nci maçı sonunda 2 puana ulaşırken, Beykoz Anadolu Spor 3'üncü karşılaşması sonunda 4 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
