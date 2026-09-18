Haberler

Muğlaspor TD Koşukavak, Iğdır FK ile 2-2 berabere kalan oyuncularını tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğlaspor TD Koşukavak, Iğdır FK ile 2-2 berabere kalan oyuncularını tebrik etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor, sahasında Iğdır FK ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kazanmaları gereken maçtan bir puanla ayrıldıklarını belirterek oyuncularıyla gurur duyduğunu ve onları tebrik ettiğini söyledi.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Iğdır FK maçının ardından yaptığı açıklamada oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK 'ya 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Iğdır FK karşısında çok pozisyon ürettiklerini, 25 oyuncunun ilk defa bir araya gelerek çok iyi mücadele verdiğini belirterek, "Oyuncularım ile gurur duyuyorum. Çok samimi, samimi içten mücadele ettiler. Hiç kabullenmediler. Duygusu yüksek bir maçtı. Gerçekten zor. Hepsine de teşekkür ettim. Kısa bir zamanda 25 oyuncu ile kurulan bir takım. Tabii ki bazı yerlerde hata yapıyoruz. Her geçen gün gelişiyoruz, düzeliyoruz. Kolay goller yedik. Bir taçtan gol yedik. Sonra rakip 20-30 metre bir dripling yaptı. Kolay goller yedik. Çok pozisyona girdik. Kazanmamız gereken bir maçtı, bir puanla ayrıldık. Çok ürettik. Kazanabilirdik. Geriden gelmek böyle birkaç haftadır kolay olmuyor. Duygularımıza da hakim olamıyoruz. Herhalde sevincim, yumruk yapmam biraz yanlış anlaşılmış. Dünyada bütün teknik direktörleri bin türlü seviniyor. Guardiola da seviniyor, Klopp da öyle seviniyor. Orada ruh sizden gidiyor ki, bilmiyorsunuz. Çünkü oyuncularınız çok gayretli mücadele ediyor. Siz de sahanın içinde varsınız. Öyle seviniyoruz yani. Bu benim ilk defa sevincim değil. Bütün takımda bunları yaptım. Böyle acayip acayip öküz altında buzağı aramalar. Bunlar hoş değil. Teknik direktör olsanız anlarsınız. O duygu başka bir şey. Çok emek veriyorsunuz. Her antrenmanı, bütün maçın bütün sekanslarını çalışmaya gayret sarf ediyorsunuz ve bu kadar kısa zamanda karakterli bir takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu duygu yoğunluğu oluyor. Neden dünyanın her tarafında buna benzer görüntüler varken, bunu niye insanlar üstüne alınıyor? Öyle denmiş, kulüp soyunma odasında. Devre arası koridorda da öyle bir şeyler söylendi. Üzülüyorum yani. Ne yapalım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Iğdır FK'ya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü

6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı! Binlerce polisi ilgilendiren konut projesi başlıyor

Bakan bizzat duyurdu! Kira öder gibi daire sahibi olunacak
Gaziantep'te annesiyle tartışıp havaya ateş açtı! Kurşun balkondaki kadını başından vurdu

Annesiyle tartışıp havaya ateş etti! Bedelini o kadın ödedi
Lazio kapıyı kapattı! Gattuso'dan Icardi için çok konuşulacak açıklama

Resmen ortada kaldı! Gündeme geldiği takımın hocasından ağır sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da kaleci krizi

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Galatasaray maçı öncesi şoke oldu
Kahramanmaraş’ta saç kesimini beğenmeyen müşterinin akrabaları kadın kuaförü darp etti

Kesilen saçı beğenmeyince akrabalarıyla kuaförü bastı! Ortalık karıştı
Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?

Gözaltındaki 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın mı, cinayet mi?
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
Arda Güler'e Zlatan'dan olay övgü: Dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip

Türk yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi oyuncusu...
Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı

Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Ankara'da 400 milyonluk miras cinayeti iddiası! Müteahhit Ramazan Arıkan'ın 'dana deviren' ilaçla öldürüldüğü öne sürüldü

Miras için korkunç plan iddiası! İşte dosyadaki o ilaç