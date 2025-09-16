Muğlaspor, Sponsorluk Anlaşmalarını İmzaladı ve Yeni Stadyumuna Kavuşmayı Planlıyor

AMATÖRDEN başlayıp üst üste şampiyon olarak 18 yıl son 2'nci Lig'e dönen Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, kulübün yeni sponsorluk anlaşmalarının imzalandığı basın toplantısında tribün inşaatı süren statlarına 5 Ekim'de kavuşmayı planladıklarını söyledi. Geçen sezon sponsorsuz, seyircisiz ve stadının tribünleri olmadan büyük bir başarıya imza atarak şampiyon olan Muğlaspor, bu sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bir maç eksiğiyle 8'inci sırada yer alıyor. Sponsorluk imza töreninde açıklamalar yapan Başkan Menaf Kıyanç, "Bu işe inanmış bir yönetimle birlikteyiz. Mücadelemize daha güçlü destek bekliyoruz. Yapımı süren Muğla Atatürk Stadyumu'nun 5 Ekim'deki iç saha maçına kadar tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Muğlaspor tesisleri önündeki halı sahanın kaldırılarak yerine çim saha yapımına başlandığını da açıklayan Kıyanç, takımın performansını değerlendirerek, "İlk iki maçta şanssızdık. Üçüncü maçta aldığımız 5-0'lık galibiyet takımda moral ve motivasyon yarattı. Ancak rehavete kapılmak yok. Futbol bu, bir sonraki maçı kazanmıyorsanız 5-0'ın bir anlamı kalmaz. Takımın sahadaki oyunundan memnunuz ve bundan sonraki maçlardan galibiyetler bekliyoruz" dedi.

Kulübün altyapı çalışmalarına da dikkat çeken Kıyanç, Muğlaspor'un geleceğini kentin çocuklarına emanet edeceklerini söyleyerek, "Altyapıda 20 hocamız görev yapıyor. Her yıl A takıma oyuncu vermek istiyoruz. Küçük yaşta çocuklarımıza yatırım yaparak kendi evlatlarımızla Muğlaspor'u ileri taşıyacağız. Bugün Muğlaspor'a verilen destek, aslında Muğla'ya ve bu şehrin çocuklarına verilen bir destektir" ifadelerini kullandı.