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Muğlaspor, Nurettin Çakır'ı Transfer Etti

Muğlaspor, Nurettin Çakır'ı Transfer Etti
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Muğlaspor, Fethiyespor'dan 29 yaşındaki deneyimli sol kanat oyuncusu Nurettin Çakır'ı kadrosuna kattı. Çakır, daha önce Fethiyespor ile 83 maçta 32 gol atarak önemli katkı sağladı. İmza töreninde, Muğlaspor yöneticileri ve Nurettin Çakır bir araya geldi.

Muğlaspor, son üç buçuk sezondur Fethiyespor forması giyen deneyimli sol kanat oyuncusu Nurettin Çakır'ı renklerine bağladı.

29 yaşındaki futbolcu, Fethiyespor formasıyla çıktığı 83 maçta 32 gol kaydederek takımına önemli katkılar sağladı ve şampiyonluk sevinci yaşadı. Ayrıca, Nurettin Çakır daha önce Isparta 32spor forması altında 3. Lig şampiyonluğu da tatmış bir isim. Transfer için kulüp tesislerinde bir imza töreni düzenlendi. Törene Muğlaspor Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, Mali Asbaşkan Semih Soykan ve Bölge Temsilcisi Fahri Keleş katıldı. Muğlaspor camiasına katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Nurettin Çakır, "Muğlaspor gibi köklü bir kulüpte forma giyecek olmanın gururunu yaşıyorum. Hedefimiz, takımımızı en üst seviyeye taşımak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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