Muğlaspor, İstanbulspor'u 5-0 yenerek ilk kez play-off potasına girdi

TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk sezonunu geçiren Muğlaspor, üst üste ikinci galibiyetini evinde İstanbulspor'u 5-0 gibi farklı skorla yenerek aldı ve adını ilk kez play-off potasına yazdırdı. Bölgesel Amatör Lig'den başlayıp 3 yılda 3 şampiyonlukla adını 1'inci lige yazdıran yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig yarışına ortak olmayı başardı. Muğla Atatürk Stadı'nda rakibini İdris (2), Avromovski, Sissoko ve Diarra'nın golleriyle rahat geçen Muğlaspor'da taraftarlar takımı ve teknik heyeti bağırlarına basarken, Başkan Menaf Kıyanç'ı da uzun süre alkışladı.

OZAN SOL İLKİ YAŞADI

Ligde 12 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 18 puana ulaşarak play-off hattını yakalayan Muğlaspor'da ligin ilk haftasında Sarıyer deplasmanında forma giyen Ozan Sol da 2.5 ay sonra İstanbulspor önünde sahalara döndü. Ozan, 48 numaralı formasıyla ikinci yarıda oyuna dahil olarak 14 yıl sonra döndüğü evi Muğla'da taraftarları önünde ilki yaşadı.

KOŞUKAVAK: BU KADAR FARKLI SKOR BEKLEMİYORDUM

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, skorun bu kadar farklı olacağını beklemediğini söyleyerek, "Oyuncularım ciddiyetini korudu. Skor 5-0 da olsa oyunun içindeydiler. İyi savunma yaptılar. 1'inci ligde kolay maç yok. Her hafta farklı skorlar oluyor. Maç öncesinde İstanbulspor'un alt sıralardan kurtulma mücadelesi vermesi ve teknik direktör değişikliği, bizim açımızdan bazı bilinmezlikler yarattı. Hangi stratejiyle, hangi formasyonla oynayacaklarını kestirmek kolay değildi. Böyle değişikliklerden sonra rakibe hazırlanmak zor oluyor. Oyun başladığında 8'inci dakikada 1-0 öne geçtik. Skorun bu kadar farklı olacağını ben de beklemiyordum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı