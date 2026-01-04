Muğlaspor'da İsa imzayı attı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı adayı Muğlaspor'un ara transferde 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Söke 1970 SK'dan renklerine bağladığı 26 yaşındaki forvet İsa Güler resmi imzayı atarak Antalya kampına katıldı. Yeni transfer İsa için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Mali Komite Başkanı Gül Tütüncü katıldı. Ligin ilk devresinde Söke 1970 formasıyla 13 maçta görev alan İsa Güler, bu süreçte 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Kariyerine Bucaspor 1928 altyapısında başlayan ve sarı-lacivertlilerde profesyonel futbol hayatına adım atan deneyimli futbolcu, Bayrampaşa, Adana Demirspor, Diyarbekirspor, Sapancaspor, Alanya 1221 ve Yeni Mersin İdmanyurdu formalarını da giydi. Öte yandan Muğlaspor, Çorluspor 1947'yle anlaşan Mahsun Çapkan'ın yanı sıra Cengiz Ötkün'le yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdığını duyurdu.