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Muğlaspor ilk haftada Sarıyer'e 2-0 yenildi

Muğlaspor ilk haftada Sarıyer'e 2-0 yenildi
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Trendyol 1'inci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, ilk hafta SMS Grup Sarıyer deplasmanından 2-0 mağlup ayrılarak lige puansız başladı. Üst üste 3 şampiyonlukla amatörden 1'inci Lig'e yükselen Muğla ekibi, tamamen yeni kadrosuyla çıktığı ilk maçta 5 yeni yabancı oyuncusuna şans verdi. Geçen sezonki kadrosunu dağıtan Muğlaspor, ikinci hafta Bandırmaspor'u Bodrum İlçe Stadı'nda seyircisiz karşılayacak, ardından da Bodrum FK ile derbi oynayacak.

TRENDYOL 1'inci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor ilk haftayı mağlubiyetle tamamlamanın üzüntüsünü yaşıyor. Son 3 yılda üst üste 3 kez şampiyon olarak amatörden adını 1'inci Lig'e yazdıran Muğla ekibi, ilk hafta İstanbul deplasmanından eli boş döndü. Yeni teknik ekibi ve kadrosuyla SMS Grup Sarıyer deplasmanına çıkan yeşil-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrılarak lige puansız başladı. Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off'tan mutlu sona ulaşan kadrosunu dağıtan Muğla ekibi 1'inci Lig'deki ilk maçına tamamen yeni bir kadroyla çıktı.

Yeni teknik patronu Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçından puan alamayan Muğla, sahada 5 yeni yabancısına şans verdi. Muğlaspor ligin ikinci haftasında Bandırmaspor'u 16 Ağustos Pazar günü geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle seyircisinden yoksun ağırlayacak. Muğla Atatürk Stadı'ndaki hazırlıklar sürdüğü için maç Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak. Muğlaspor, sonraki hafta da yine Bodrum'da Bodrum FK'yla Muğla derbisine çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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