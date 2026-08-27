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Muğlaspor, Bochum'dan Ibrahim Sissoko'yu Transfer Etti

Muğlaspor, Bochum'dan Ibrahim Sissoko'yu Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekibi Muğlaspor, Alman 2. Bundesliga takımı VfL Bochum'da oynayan ve Mali Milli Takımı'nda forma giyen 30 yaşındaki forvet Ibrahim Sissoko ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Fransa ve Almanya'da birçok kulüpte görev aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Almanya 2. Bundesliga takımlarından VfL Bochum'da forma giyen 30 yaşındaki Mali Milli Takımı forveti Ibrahim Sissoko ile sözleşme imzaladı.

Muğlaspor, Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden VfL Bochum'da forma giyen Mali Milli Takımı forveti Ibrahim Sissoko'yu kadrosuna kattı.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Profesyonel kariyerine Fransa'da başlayan Sissoko; Pinal, Beziers, Lorient, Niort, Sochaux ve AS Saint-Etienne formaları giydi. Sissoko, kariyerinin son döneminde Almanya'da VfL Bochum kadrosunda görev yaptı.

Mali Milli Takımı'nda da forma giyen Sissoko'nun imza töreninde Muğlaspor Basın Sözcüsü Nacide Bülbül, Genel Kaptan Süleyman Çulha ile Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü yer aldı.

Muğlaspor Kulübü, transferin ardından yaptığı paylaşımda Ibrahim Sissoko'ya "Ailemize hoş geldin" mesajıyla başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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