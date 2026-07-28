Haberler

Muğlaspor'dan Hazırlık Maçında 3-0'lık Galibiyet

Muğlaspor'dan Hazırlık Maçında 3-0'lık Galibiyet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'de ilk kez mücadele edecek Muğlaspor, Bolu kampında Ankara Keçiörengücü ile oynadığı hazırlık maçında Salem Bouajila (2) ve Driton Camaj'ın golleriyle 3-0 galip geldi. Karşılaşmayı başkan Menaf Kıyanç ve yöneticiler tribünden izledi. Muğlaspor, hazırlıklarını Bolu'da sürdürecek.

TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk kez mücadele edecek Muğlaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü; Salem Bouajila (2) ve Driton Camaj'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Muğlaspor, kamp programı kapsamında Ankara Keçiörengücü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede etkili bir performans sergileyen Muğlaspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetici Şenol Çiçek ile Sportif Direktör Tolga Tağ da tribünden takip etti. Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar

Gülben Ergen ifade için adliyede: İlk sözleri bunlar oldu
Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama...

Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama...
Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı

Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosu değişiyor

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosuyla ilgili sürpriz karar
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

Emniyette yeni dönem! 46 yıllık defter kapandı