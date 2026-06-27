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Muğlaspor'da Fatih ve Abdurrahman gitti

Muğlaspor'da Fatih ve Abdurrahman gitti
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Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, orta saha oyuncuları Fatih Somuncu ve Abdurrahman Canlı ile yollarını ayırdı. Kulüp, oyunculara şampiyonluktaki katkıları için teşekkür etti.

YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, iki futbolcusu ile yollarını resmen ayırdı. Yeşil-beyazlılarda orta saha oyuncuları Fatih Somuncu ve Abdurrahman Canlı gitti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon yaşadığımız şampiyonlukta emeği bulunan orta saha oyuncumuz Fatih Somuncu ile yollarımız ayrılmıştır. Yeşil-beyazlı formamız altında gösterdiği mücadele, özveri ve kulübümüze verdiği değerli katkılar için Fatih Somuncu'ya teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız şampiyonlukta emeği bulunan orta saha oyuncumuz Abdurrahman Canlı ile yollarımız ayrılmıştır. Yeşil-beyazlı formamız altında gösterdiği mücadele, özveri ve kulübümüze verdiği katkılar için Abdurrahman Canlı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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