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Muğlaspor deplasmanda Manisa FK'yı 4-3 yenerek 15 puanla 9. sıraya yükseldi

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Muğlaspor deplasmanda Manisa FK'yı 4-3 yenerek 15 puanla 9. sıraya yükseldi
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Muğlaspor, Trendyol 1'inci Lig'de deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 4-3 yenerek kritik bir galibiyet aldı. 7 golün atıldığı, 4 penaltı düdüğünün çalındığı ve bir kırmızı kartın çıktığı maçı kayıpsız geçen yeşil-beyazlılar 15 puana ulaşıp 9'uncu sıraya yükseldi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de sezonun en çekişmeli maçlarından birini oynayan Muğlaspor deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 4-3 yenerek kritik bir galibiyet aldı. 4 kez penaltı düdüğünün çalındığı, kırmızı kartın çıktığı ve 7 golün atıldığı müsabakayı kayıpsız geçen yeşil-beyazlılar 15 puana ulaşıp 9'uncu sıraya kadar yükseldi. Maçın 32'nci dakikasında skoru bir anda 3-0 yapan Muğlaspor, 2 penaltı atışından yararlanamadı. Önce 32'nci dakikada Sissoko ardından 90'ıncı dakikada Ali Kaan penaltıyı değerlendiremedi. Muğlaspor 86'ncı dakikada 4-2 üstünken Luis Mago'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Avantajını koruyan Muğlaspor gol düellosunu kazanıp geçen haftaki Bursaspor yenilgisini telafi etti.

İki takım adına da zor bir maçın geride kaldığını ifade eden Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukvak, "Rakibimiz kazanıp bize yaklaşmak istiyordu. Biz de yukarılara tutunmayı hedefliyorduk. Kariyerimde gördüğüm en enteresan maçlardan biriydi. İlk yarım saatte 3-0 öne geçip ardından Manisa FK maça tutundu. Rakibi sürekli umutlandırdık. Bu kadar farkı yakalamamıza rağmen rakibimizi maça ortak etmememiz gerekiyordu. Bu durum bize yakışmadı. O nedenle biraz daha deneyime ihtiyacımız var. Sonuç itibarıyla iki tane penaltı da kaçırdık, 4-3 kazandık. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Son 5 haftada 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldık. Daha da tecrübe kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Muğlaspor bu hafta sonu evinde İstanbulspor'la oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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