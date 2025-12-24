Haberler

Muğlaspor'da alkışlar defansa

Güncelleme:
Bu sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, kalesinde en az gol gören ikinci takım olarak dikkat çekiyor. 12 maçta kalesini gole kapatmayı başaran yeşil-beyazlılar, şampiyonluk uğruna mücadele ediyor. Takımda son haftalarda bazı oyuncuların cezası sona ererken, 37 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

BU sezon 18 yıl sonra döndüğü 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışına ortak olan Muğlaspor, profesyonel liglerdeki 139 takım arasında kalesinde en az gol gören ikinci ekip konumunda. Ligde bu sezon oynadığı 17 maçta yalnız 8 gol yiyen Muğlaspor'u bu kategoride sadece 6 gole geçit veren 3'üncü Lig 1'inci Grup lideri Etimesgutspor geçebildi. Süper Lig'de Göztepe, 3'üncü Lig'de Silifke Belediyespor ve Kütahyaspor 9'ar gol yedi. Defansta takımın tecrübeli kaptanı Mehmet Yiğit liderliğinde çok iyi bir performans sergileyen Muğlaspor, oynadığı 17 maçın 12'sinde kalesini gole kapattı.

CENGİZ GİTTİ, FATİH VE BATUHAN DÖNÜYOR

Yeşil-beyazlı ekip, 2 Kasım'daki Elazığspor sınavının ardından son 7 maçtır hiç gol yemedi. Geçen sezon takımı 3'üncü Lig'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde bu sezon 2'nci Lig'de de şampiyonluk kovalayan, 10 futbolcusu bahisten ceza almasına rağmen fren yapmayan Muğlaspor ilk yarıyı pazar günü evinde Kastamonuspor maçıyla tamamlayacak. Geçen hafta Şanlıurfaspor deplasmanında kırmızı kart gören Sırat bu karşılaşmada görev alamayacak. Öte yandan Muğlaspor bahis nedeniyle 12 ay ceza alan Cengiz Ötkün'le yollarını ayırırken, 45'er günlük hak mahrumiyetleri sona erecek Fatih Somuncu ve Batuhan Yılmaz bu hafta görev alabilecek. Muğla ekibi grupta 37 puanla zirvenin 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
