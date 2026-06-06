Haberler

Muğlaspor'dan Sarıgül'e teşekkür

Muğlaspor'dan Sarıgül'e teşekkür
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor, takıma şampiyonluk yaşatan teknik direktör Mustafa Sarıgül ve ekibine teşekkür ederek yollarını ayırdı.

1'inci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, takıma geçen sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off şampiyonluğu yaşattıktan sonra kulüpten ayrılarak Erzincanspor'la anlaşan teknik direktör Mustafa Sarıgül ve ekibine teşekkür etti. Yeşil-beyazlı kulüp, "Muğlaspor'umuzu 1. Lig'e taşıyarak camiamıza büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan Teknik Direktörümüz Mustafa Sarıgül ile yardımcı antrenörlerimiz İlhan Çelikay ve Uğur Tülümen'e, atletik performans antrenörümüz Barış Yıldız'a ve kaleci antrenörümüz Ünal Odabaş'a teşekkür ederiz" dedi.

Muğlaspor'un açıklamasında, "Göreve geldikleri günden itibaren ortaya koydukları özverili çalışma, inanç ve mücadeleyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan teknik heyetimiz, kazandıkları şampiyonlukla kulüp tarihimizde unutulmaz bir yer edinmiştir. Başta Teknik Direktörümüz Mustafa Sarıgül olmak üzere tüm teknik ekibimize kulübümüze verdikleri emekler ve yaşattıkları bu tarihi başarı için teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç için harekete geçildi
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

İstanbullular dikkat! Yasak pazartesi başlıyor
Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
Sinan Burhan ile Barış Yarkadaş arasında canlı yayında Mansur Yavaş polemiği

Canlı yayında Mansur Yavaş polemiği! Stüdyoda tansiyon yükseldi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak

Seçime 1 gün kala bombayı patlattı! Süper Lig'i sallayacak
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü

Canlı: Fenerbahçe'de büyük gün