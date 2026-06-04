Muğlaspor'da kongreye aday ertelemesi

ÜST üste 3 yıl şampiyonluk yaşayarak Trendyol 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, kentten mali destek bulamadıkları için yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Kıyanç'ın adaylığa ikna olmadığı yeşil-beyazlı kulüp, kongreyi il protokolünün talebiyle 1 hafta sonra yapma kararı aldı. Muğlaspor yönetiminden kongrenin ertelenmesiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1 Haziran 2026 tarihinde Muğla il protokolü ile gerçekleştirilen olağan kongre ve Muğlaspor'umuzun geleceği ile ilgili yapılan istişare neticesinde komisyon kurulmasına ve bu komisyonun süreci takip etmesine karar verilmişti. İlgili komisyonun, il protokolünün onayıyla yönetim kurulumuza yapılan talepleri doğrultusunda; 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 18.30'da gerçekleştirilmesi planlanan olağan genel kurul toplantımızın görülen lüzum üzerine 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 18: 30'a ertelenmiştir. Olağan genel kurul toplantısı, daha önce ilan edildiği şekilde 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 18: 30'da aynı yer ve gündem maddeleriyle gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna ve üyelerimize saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı