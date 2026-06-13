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Muğlaspor'da Başkanlık Seçimi Sonuçlandı

Muğlaspor'da Başkanlık Seçimi Sonuçlandı
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Bölgesel Amatör Lig'den 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç, tek aday girdiği kongrede tüm üyelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

FUTBOLDA üst üste 3 şampiyonlukla Bölgesel Amatör Lig'den 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da başkanlık düğümü çözüldü. Yeşil-beyazlı kulübü amatörden 1'inci Lig'e taşıyan başkan Menaf Kıyanç, son gün adaylığını koyarak yeniden kulüp başkanı seçildi. Kıyanç aday olmayacağını açıkladığı için geçen hafta ertelenen olağan kongre Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapıldı. Menaf Kıyanç, tek aday olarak girdiği seçimde üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa geldi. Kongreye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, kulüp üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kıyanç, Muğlaspor'un mali disiplinden taviz vermeden şampiyonluğa ulaştığını belirterek, yeni dönemde altyapı ve kalıcı başarı hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da kulübün başarısının ortak bir dayanışmanın sonucu olduğunu ifade ederek yeni yönetime başarılar diledi. Yönetim kurulu; Caner Torunoğulları, İhsan Çakar, Mehtap Şeniz Çahan, Serhat Saran, Hüseyin Aykal, İdris Akgül, Turgay Özlü, Mehmet Akbalık, İbrahim Güngör, Yiğit Uslu, Mehmet Tahça, Muslih Barış Aksen, Şenol Çiçek, Mesut Fıratoğlu, Durmuş Ali Öztürk, Abdullah Eskihisarlı, Nacide Bülbül, Süleyman Çulha, Özcan Saygın, Yaşar Barış Öksüztepe, Özge Demirel, Yılmaz Bozkır, Taner Parlak, Baran Kaçar, Serhat Turan ve Kemal Kaban isimlerinden oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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