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Muğlaspor'da 3'üncü Lig'den dönen Yasin parladı

Muğlaspor'da 3'üncü Lig'den dönen Yasin parladı
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TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak evinde Vanspor FK ile 2-2 berabere kalan Muğlaspor'da golcü Yasin Uzunoğlu sezona hızlı bir giriş yaptı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak evinde Vanspor FK ile 2-2 berabere kalan Muğlaspor'da golcü Yasin Uzunoğlu sezona hızlı bir giriş yaptı. Geçen sezon takımda 2'nci Lig'de kadroda düşünülmeyerek 3'üncü Lig'de Karşıyaka formasını kiralık olarak giyen 23 yaşındaki forvet, geri döndüğü Muğlaspor'da golleri sıralamaya başladı. Ligin 4'üncü haftasında 2-0 kazanılan Boluspor karşılaşmasında 2 gol birden atan Yasin kulüp tarihine geçti.

Muğlaspor tarihinde 1'inci Lig'de gol atan ilk futbolcu unvanını alan Yasin Uzunoğlu ilk galibiyette de başrol oynadı. Yasin, 1'inci Lig'de ilk kez kapılarını açan Muğla Atatürk Stadı'nda da gol sevinci yaşayan ilk Muğlasporlu futbolcu olarak adını bir kez daha kulüp tarihine yazdırdı. Muğlaspor'da 6 maçın tamamında forma giyen Yasin 328 dakika sahada kaldı. Yasin, Karşıyaka'da ise 25 maçta 13 kez fileleri sarsmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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