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Muğlaspor, antrenman sahasına eski başkanı Hamdi Yücel Gürsoy'un adını verdi

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Muğlaspor, antrenman sahasına eski başkanı Hamdi Yücel Gürsoy'un adını verdi
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Muğlaspor, Akyol Tesisleri önündeki antrenman sahasına eski başkanlarından Hamdi Yücel Gürsoy'un adını verdi. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, kararın Gürsoy'dan talep gelmeden yönetim tarafından alındığını belirtti.

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli aranın ardından pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Muğlaspor, eski başkanlarından Hamdi Yücel Gürsoy'u unutmadı. Yeşil-beyazlılar, Akyol Tesisleri önündeki antrenman sahasına eski kulüp başkanlarından Hamdi Yücel Gürsoy'un adını verdi. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, kararın Gürsoy'dan herhangi bir talep gelmeden yönetim tarafından alındığını belirtti. Menaf Kıyanç, karara ilişkin açıklamasında, Muğlaspor'un bugünlere gelmesinde geçmiş dönem başkanlarının, yöneticilerinin ve camiaya gönül veren isimlerin emeği bulunduğunu belirtti.

'Muğlaspor'a emek verenleri unutmayacağız' Kıyanç, "Muğlaspor'umuzun bugünlere gelmesinde geçmişten bugüne görev yapan başkanlarımızın, yöneticilerimizin ve kulübümüze gönül veren pek çok insanın emeği var. Bizler de bu emeğe sahip çıkmayı, kulübümüze katkı sunan isimlere hak ettikleri değeri göstermeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Kıyanç, "Eski başkanımız Hamdi Yücel Gürsoy'un adını, kendisinden herhangi bir talep gelmeden, tamamen kendi irademizle antrenman sahamıza verdik. Bu kararı, kendisine kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür etmek ve camiamız içerisindeki değerini bir kez daha göstermek amacıyla aldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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