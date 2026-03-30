Muğlaspor'da şampiyonluk zora girdi, Besim Durmuş gitti

Muğlaspor'da şampiyonluk zora girdi, Besim Durmuş gitti
2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveyi hedefleyen Muğlaspor, evinde Altınordu'ya 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında kritik bir mağlubiyet aldı. Son 7 maçta 5 puan kaybı yaşayan Muğlaspor, teknik direktör Besim Durmuş'la yollarını ayırdı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveyi hedefleyen Muğlaspor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'ya 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Önceki hafta Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la golsüz berabere kalan, Altınordu'ya da tek golle boyun eğen Muğlaspor bitime 5 maç kala liderlik koltuğunu kaptırdığı Batman Petrolspor'un 8 puan gerisine düştü. Son 7 maçın 5'inde puan kaybedince zirveden uzaklaşan Muğlaspor'da üst üste yaşanan kayıpların ardından teknik direktör Besim Durmuş'la da yollar ayrıldı. Geçen sezon takımı 3'üncü Lig'de şampiyon yapan, bu sezon da zirve yarışına ortak olan Durmuş'un istifa ettiği bildirildi.

Muğlaspor'dan yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüze şampiyonluk yaşatarak tarihimize önemli bir başarı kazandıran teknik direktörümüz Besim Durmuş, şampiyonluk yolunda takımın yeni bir kan değişimi ve enerjiye ihtiyaç duyduğunu ifade ederek görevinden ayrılma talebini yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilen bu talep kabul edilmiştir. Sayın Besim Durmuş ve değerli ekibine, kulübümüze kazandırdıkları şampiyonluk ve verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Muğlaspor bu hafta lider Batman Petrolspor deplasmanında sezonun en kritik maçına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
