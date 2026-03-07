Haberler

Adana 01 FK: 2-0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, Adana 01 FK'yı 90+7 ve 90+10'uncu dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek puanını 61'e çıkardı ve şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yerleşti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını golsüz eşitlikle tamamlayan şampiyonluk adaylarından Muğlaspor evinde Adana 01 FK'yı 90+7'nci ve 90+10'uncu dakikalarda attığı gollerle 2-0 yendi. İlk yarıda iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. Maçın devre arasında gol sesi çıkmadı. Seyircisiz oynanan maçta Muğlasporlu taraftarlar maçı stat dışında kurulan dev ekranda izledi. Müsabakanın 90+7'nci dakikasında kazanılan penaltı atışını Yasin gole çevirip takımını öne geçirdi: 1-0. Dakikalar 90+10'u gösterdiğinde Çağrı Fedai skoru 2-0 yaptı. Muğlaspor bu sonuçla puanını 61'e çıkardı ve şampiyonluk yarışına ortak oldu. Muğlaspor haftayı BAY geçiren lider Batman Petrolspor'la puanları eşitledi ve averajla ikinci sırada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım

Bir dönem efsaneydi son halini görenler tanıyamıyor
Futbol takımları da dahil oldu! Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk büyüyor

Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk çığ gibi büyüyor
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Hull City, haftanın maçında Millwall'a kaybetti

Acun'u uyutmayacak gelişme