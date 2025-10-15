Haberler

Muğlaspor, 24Erzincanspor'u Denizli'de Ağırlayacak

Muğlaspor, 24Erzincanspor'u Denizli'de Ağırlayacak
Muğlaspor, İskenderunspor'a karşı aldığı yenilginin ardından 24Erzincanspor ile Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Maç, 19 Ekim Pazar günü saat 15.00'te başlayacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda İskenderunspor'a 2-1 yenilerek ilk yenilgisini yaşayan Muğlaspor, pazar günü 24Erzincanspor'u Denizli Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını Bodrum İlçe Stadı'nda oynayan yeşil-beyazlılar bu kez Denizli'ye taşınacak. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Muğlasporumuzun 2'nci Lig'in 9'uncu haftasında 24Erzincanspor ile oynayacağı karşılaşma, Muğla Atatürk Stadyumu'ndaki yenileme çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır. Karşılaşma, 19 Ekim Pazar günü saat 15.00'te başlayacaktır. Biletler stadyum önü gişelerinden temin edilecektir" denildi.

