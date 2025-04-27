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Muğlaspor 2. Lig'e Yükseldi, Kupa Töreni Coşkuyla Kutlandı

Muğlaspor 2. Lig'e Yükseldi, Kupa Töreni Coşkuyla Kutlandı
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Bölgesel Amatör Lig'den üst üste 2 kez şampiyon olup 18 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükselen Muğlaspor, sezon finalini kupasını alarak ve kutlamalarla geçirdi. Kupa töreninde futbolcu Furkan Demir'in evlilik teklifi ile coşkularını artırdı.

BÖLGESEL Amatör Lig'den üst üste 2 kez şampiyon olarak 18 yıl sonra 2'nci Lig'e yükselen Muğlaspor, sezonun finalini muhteşem kupa töreni ve kutlamalarla yaptı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta Silivrispor'u deplasmanda yenerek garantileyen Muğlaspor, şampiyonluk kupasına son hafta evinde Mazıdağı Fosfatspor maçının ardından kavuştu. Muğla Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın ardından yeşil-beyazlı ekip, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kupa töreni öncesi takımın başarılı ismi Furkan Demir, kız arkadaşı Deniz Kaman'a taraftara üçlü çektirdikten sonra diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Kaman, evet dedikten sonra göz yaşlarına hakim olamadı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Muğlaspor futbolcuları ve teknik heyeti büyük bir coşkuyla şampiyonluk kupasına kavuştu. Kupa töreninin ardından üstü açık otobüsle akşam Menteşe merkezinde zafer turu atıp meydanda kutlama yapan Muğlaspor'un şampiyonluk sevinci gece geç saatlere kadar sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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