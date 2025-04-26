Muğlaspor, 18 Yıl Aradan Sonra 2'nci Lig'e Yükseldi

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon olarak 18 yıl sonra 2'nci Lig'e yükselen Muğlaspor şampiyonluk kupasına evinde Mazıdağı Fosfatspor'a 3-0 yenildiği maçın ardından kavuştu. Muğla Atatürk Stadı'nda kendisi için formalite niteliği taşıyan maçın ardından yeşil-beyazlı ekip, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Kupa töreni öncesi takımın başarılı ismi Furkan Demir, kız arkadaşı Deniz Kaman'a taraftara üçlü çektirdikten diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Kaman, evet dedikten sonra göz yaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Muğlaspor futbolcuları ve teknik heyeti büyük bir coşkuyla şampiyonluk kupasına kavuştu. Kupa töreninde Muğlaspor yönetimi, teknik ekip ve futbolcular tek tek sahneye çağrılarak ödüllendirildi. Muğlaspor'a kupayı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin verdi. Şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Muğlasporlu futbolcular, stadı doldurup takımlarına büyük destek olan taraftarlarla birlikte uzun süre kutlama yaptı. Tribünlerden yükselen tezahüratlar eşliğinde kutlamalar devam etti.