Haberler

Muğlaspor, 1. Lig'de İlk Sınavını Sarıyer Deplasmanında Verecek

Muğlaspor, 1. Lig'de İlk Sınavını Sarıyer Deplasmanında Verecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 1. Lig'in 2026-2027 sezonunda Muğlaspor, ilk hafta maçında yarın saat 19.00'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda Sarıyer SK ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde 19 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi ve İstanbul'dan 3 puanla dönerek lige galibiyetle başlamayı hedefliyor. Tarihi Play-Off zaferiyle 1. Lig'e yükselen Muğlaspor, bu zorlu deplasmanı kazanarak ligde kalıcı olmak istiyor.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Muğlaspor, yarın deplasmanda Sarıyer SK ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, İstanbul'dan 3 puanla dönerek yeni lig serüvenine galibiyetle başlamayı hedefliyor.

TFF 1. Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Geçtiğimiz sezon Play-Off finalinde elde ettiği tarihi zaferle 1. Lig'e yükselen Muğlaspor, yeni sezondaki ilk maçında İstanbul'da Sarıyer SK'nın konuğu olacak. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak 1. Lig'e galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. 1. Lig'de güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Muğlaspor, sezon öncesi transfer döneminde kadrosunda önemli bir değişime gitti. Teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ı getiren yeşil-beyazlı ekip, deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda 19 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan Muğlaspor, yeni kadrosuyla ilk resmi sınavını Sarıyer karşısında verecek.

Muğlaspor, geçtiğimiz sezon gösterdiği mücadele sonucunda Play-Off etabını başarıyla tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselmişti. Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezonda da ortaya koyacağı performansla ligde kalıcı olmayı ve üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Sarıyer karşılaşması ise Muğlaspor'un 1. Lig'deki ilk sınavı olacak. İstanbul deplasmanında oynanacak mücadelede yeşil-beyazlıların en büyük hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak. Sarıyer SK-Muğlaspor karşılaşması yarın saat 19.00'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Bu fotoğraf en çok o ülkeyi rahatsız etti
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş

Öldüğünde 14 yaşındaydı! Annesi, katili cenazede zaten söylemiş
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler hemen müdahale etti
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler