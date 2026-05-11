Muğlaspor'da 1'inci Lig coşkusu / Görüntü eklendi

Muğlaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup play-off finalinde Elazığspor'u mağlup ederek 1'inci Lig'e yükseldi. Maç sonrası Muğla'da büyük kutlamalar yapıldı, hatta bir düğün töreninde de Muğlaspor'un başarısı coşkuyla kutlandı.

MUĞLASPOR, 2'nci Lig Beyaz Grup play-off finalinde Elazığspor ile karşı karşıya geldi. Bursa'da oynanan dev maçın ardından yeşil-beyazlı ekip, adını ilk kez 1'inci Lig'e yazdırmayı başardı. Normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan mücadelede kaderi penaltı atışları belirledi. Rakibini seri penaltılarla 8-7 mağlup eden yeşil-beyazlılar, Muğla sokaklarını bayram yerine çevirdi.

Muğla'nın merkez Menteşe ilçesinde kurulan dev ekranlar, binlerce taraftarın tek yürek olmasını sağladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Kent Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanan kutlamalarda meşaleler yakıldı, zafer marşları söylendi. Gece geç saatlere kadar süren konvoylar ve kutlamalar, Muğla'ya bayram sevinci yaşattı.

DÜĞÜNDE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Muğla'da düzenlenen düğün töreninde Kerem-İrem Beşok çifti, hayatlarının en özel gününde Muğlaspor heyecanını da doyasıya yaşadı. Gelin ve damat ile davetliler, düğün salonunda kurulan ekrandan Muğlaspor'un kritik karşılaşmasını takip etti. Maç boyunca büyük heyecan yaşayan davetliler, Muğlaspor'un 1'inci Lig'e yükselmesinin ardından adeta sevinç patlaması yaşadı. Düğün salonunda alkışlar ve tezahüratlar yükselirken, şampiyonluk coşkusu çiftin mutluluğuna ayrı bir renk kattı. Muğlaspor'un penaltılarla 1'inci Lig'e çıkmasının ardından davetliler ve yeni evli çift hep birlikte göbek attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
