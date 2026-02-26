Haberler

Ula'da Bocce branşı yoğun ilgi görüyor

Güncelleme:
Muğla'nın Ula ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki bocce branşı, rekor katılım sayısına ulaştı. Çocukların en çok tercih ettiği spor haline gelen bocce, zihinsel disiplin ve sosyal gelişim sağlıyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda, bocce branşı rekor katılım sayısına ulaştı. Dikkat ve strateji gerektiren bu spor, ilçedeki çocukların en çok tercih ettiği branş haline geldi.

Ula Kaymakamlığı koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, ilçedeki spor kültürünü canlandırmaya devam ediyor. Son dönemde açılan kurslar arasında en büyük ilgiyi bocce branşı gördü. Hem kız hem de erkek öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği antrenmanlar, ilçedeki sporcu sayısında gözle görülür bir artış sağladı. Bocce, sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde çocuklara kattığı değerlerle öne çıkıyor. Uzmanlar ve antrenörler, bu branşın çocuklarda hedefe en yakın olma mücadelesinin zihinsel disiplini arttırdığını, birlikte hareket etme ve yardımlaşma bilinci geliştirdiğini, sahada sabır, centilmenlik ve fair-play ilkeleri bizzat yaşanarak öğrenildiğini belirtiyor. Çalışmalar, deneyimli antrenör Yasemin Miski eşliğinde, yaş gruplarına özel olarak planlanan programlarla yürütülüyor. Çocukların hem teknik becerilerini hem de sosyal gelişimlerini destekleyen bu antrenmanlar, ailelerden de tam not alıyor. Çocuklarının sporla iç içe büyümesinden memnuniyet duyan veliler, antrenman süreçlerini yakından takip ediyor. - MUĞLA

