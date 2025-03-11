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Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Yıldız Erkekler Tenis Takımı Bölge Şampiyonu Oldu

Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Yıldız Erkekler Tenis Takımı Bölge Şampiyonu Oldu
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Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Yıldız Erkekler Tenis Takımı, İzmir'deki Okul Sporları Tenis Grup müsabakalarında birincilik elde ederek bölge şampiyonu oldu. Takım, 16-20 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmışken, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Yıldız Erkekler Tenis Takımı, İzmir'de gerçekleşen Okul Sporları Tenis Grup müsabakalarındaki başarılı mücadeleleri sonucunda birincilik elde ederek, bölge şampiyonu oldu.

MTK öğrencileri bu başarıları ile hem okullarını, hem de Muğla ilini gururla temsil etti. Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji tenis takımı, 16-20 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonası için bileti kapmış oldu.

Beden eğitimi öğretmenleri Gizem Çimen ve Behçet Çimen'in koordinesinde MTK Koleji Tenis takımı öğrencileri Aras Çağlar ve Kerem Altun, İzmir'de gerçekleşen Okul Sporları Tenis Grup müsabakalarındaki başarılı mücadeleleri nedeniyle okulda büyük sevinç ve coşkuyla karşılandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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