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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muay Thai Takımı Türkiye Şampiyonasında Başarıya İmza Attı

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Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muay Thai Takımı sporcuları, 18 altın, bronz ve gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Muay Thai Türkiye Şampiyonası, büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye genelinde 69 üniversitenin katıldığı şampiyonada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muay Thai Takımı sporcuları, Öğretim Görevlisi Dr. Erkan Bingöl'ün Antrenörlüğünde önemli başarıya imza atarak değişik kategorilerde 18 altın, bronz ve gümüş madalya kazandı.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri arasında yer alan Ali Sarı 86 kg'da 'Kicklight' kategorisinde ve Kaan Tatar 81 kg. 'B Division' kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı. Böylece erkek takımı sporcuları toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya ile Muğla'ya döndü.

MSKÜ Muay Thai Takımı kadın sporcuları da turnuvada 6 bronz madalya kazanarak başarıyı perçinledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mersin Üniversitesi Muay Thai Türkiye Muğla Spor Spor Güncel Haberler

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