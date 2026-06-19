Ege Yıldızları U16 Türkiye Hokey 1'inci Ligi'nde Türkiye ikincisi oldu

Muğla temsilcisi Ege Yıldızları Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı, Osmaniye'de düzenlenen U16 Türkiye Hokey 1. Ligi etaplarını büyük bir başarıyla tamamlayarak Türkiye 2.'si oldu.

15-18 Haziran 2026 tarihleri arasında Osmaniye'de gerçekleştirilen ve Türkiye'de U16 yaş grubu hokeyinin en üst ligi olan organizasyonda Muğla'nın gururu Ege Yıldızları Spor Kulübü fırtına gibi esti. Turnuvanın gediklisi olan Muğla temsilcisi, organizasyon boyunca çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyetlik performansıyla ligi Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Elde edilen tarihi başarının ardından açıklamalarda bulunan Ege Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Serkan Şen, turnuvaya çok genç bir kadroyla katıldıklarını vurguladı. Takımın yaş ortalamasının 13 olduğuna dikkat çeken Başkan Şen, şunları söyledi: "Bu yıl organizasyona katılırken asıl hedefimiz bu zorlu ligde kalabilmekti. Ancak yaş ortalaması 13 olan küçük kız takımımız, sergilediği azimli mücadeleyle büyük bir sürprize imza attı ve ligi Türkiye ikincisi olarak bitirmeyi başardı. U16 Türkiye Hokey 1. Ligi'nin ikinci etabında en fazla puanı toplayan kızlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığımız bu jenerasyondan oldukça umutluyuz." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı