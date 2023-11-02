Muğla Karya Bisiklet Takımı Türkiye Kupası'nda Üçüncü Oldu

Muğla Karya Bisiklet takımı, İstanbul Beykoz'da düzenlenen Türkiye Kupası puanlı yol yarışında büyüklerde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. U23 erkekler kategorisinde ise Türkiye 2'ncisi oldu. Genç sporcu İsmail Mert Bozkurt ise Türkiye 5'incisi olarak gelecek vaat etti.

Muğlalı bisikletçiler sezonun son bisiklet yarışı olan ve İstanbul Beykoz'da düzenlenen Türkiye Kupası puanlı yol yarışında büyüklerde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. U23 erkekler kategorisini de 2023 Türkiye 2"ncisi olarak kapatan Muğla Karya Bisiklet takımın genç sporcusu İsmail Mert Bozkurt Türkiye 5'incisi olarak alt yapılarda da gelecek vaat etti.

İstanbul Beykoz Spor Ormanı bisiklet parkurunda düzenlenen yarışa Muğla'dan katılan Karya Bisiklet Kulübü sporcuları Adem Can Ateş, Nurettin Emre Oruç, Emre Özkurt, Barış Akkoyun, Ömer Taha Yalçın, Fatih Güngör ile genç sporcular; Ekin Erkan Okuyucu ve İsmail Mert Bozkurt, kürsüye çıkarak 2022 sezonunun ardından 2023 sezonunu da başarı ile kapatarak başarıları ile tüm Muğla'yı gururlandırdılar. Antrenör Akif Bozkurt yönetimindeki takımın Menajeri Emre Turan, "İki yıllık çalışmalarımızın şükür ki meyvelerini almaya başladık. Takımımız gerçekten önemli takımların arasından sıyrılarak bu başarıyı elde etti. Bu da bizi her şeyden fazla gururlandırıyor" dedi.

Tamamen Muğla Valiliğinin destekleri ile çıktıkları yolda kısa sürede ana sponsorsuz bu noktaya geldikleri için çok mutlu olduklarını belirten Turan, "Şimdi bir ay kadar ara vereceğiz. Sporcularımız UCİ yarışları, Bölgesel ve Ulusal Uluslararası yarışlar zor bir dönem geçirdi. Biraz dinlenecekler ve hemen ardından 2024 sezonu için start vereceğiz. Takımımıza birkaç destek yapmayı planlıyoruz. Umarım seneye de yine bu başarıyı arttırarak devam edebiliriz" dedi. - MUĞLA