Muğla Gençlik Merkezinde Çocuklara Bocce Eğitimi Veriliyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezinde yaz kursları kapsamında çocuklara bocce eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimin amacının, çocukların sporla tanışmasını sağlamak ve onların fiziksel aktivitelerle keyifli zaman geçirmelerini teşvik etmek olduğu belirtildi.

Muğla'da düzenlenen yaz kurslarından verilen bocce eğitimi yoğun ilgi gördü. Bu kurslar sayesinde çocukların, hem spor yapmanın hem de takım ruhunu geliştirmenin önemini öğreniyor. Eğitimin sonunda çocuklar arasında küçük bir turnuva düzenlenerek çocuklar, öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı buluyorlar. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Uluslararası Gençlik Merkezinde yapılan bu tür faaliyetler, çocukların yaz tatillerini daha verimli ve eğlenceli geçirmelerini sağlıyor.

Uluslararası Gençlik Çalışanı Mehmet Deveci, yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Yaz Okulları kapsamında bu güzel havada çocuklarımız ile beraber bocce branşını tanımaya geldik. Hem bocce branşını tanıyacağız hem de kendi aramızda küçük bir turnuva yapalım dedik. Çocuklarımız çok istekli ve çok keyifli. Gençlik merkezimizde sanattan spora kadar birçok faaliyet yapıyoruz. Yaklaşık 23 çocuğumuza bugün bocce eğitimi veriyoruz. Bize bu imkanları veren Gençlik Bakanlığımıza ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaşa teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA