Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nden Çağdaş Bodrum Spor Kulübü'ne özel teşekkür

Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Geleneksel Medya Başarı Ödülleri'nde Çağdaş Bodrum Spor Kulübü'ne de özel teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Geleneksel Medya Başarı Ödülleri, Muğla Demircioğlu Park Hotel Balo Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona Muğla ili genelinde görev yapan medya mensupları, siyasi parti temsilcileri ve iş insanları katıldı. Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar'ın da katıldığı gecede Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut tarafından kendisine plaket takdim edildi.

Akbulut yaptığı konuşmada Bodrum'dan büyük bir çıkış yaparak 20 aylık sürede Türkiye Basketbol 2. Ligi'nden Süper Lig'e yükselme başarısı elde eden ve Muğla seyircisine her maç günü Muğla Menteşe Spor Salonu'nda güzel maçlar izleten bir kulübün kurulmasındaki öncülüğü ve Muğla'da spora yaptıkları katkı için bu ödülü vermeyi uygun gördüklerini belirtti.

Ödül için teşekkürlerini sunan Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar da Akbulut'a takım imzalı bir formayı hediye etti. Çağlar da yaptığı konuşmada, Muğla Gazeteciler Cemiyeti olarak büyük bir görevi üstlenen, tarafsız haberciliklerinden dolayı ve Çağdaş Bodrum Spor Kulübüne verdikleri desteklerden dolayı tüm gazetecilere teşekkürlerini sundu. - İSTANBUL