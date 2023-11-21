Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü Gaziantep Polisgücü ile berabere kaldı

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi'ndeki Muğla Menteşe temsilcisi Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü 3-1 ve 4-2 öne geçtiği maçta son Avrupa Hokey Kulüpler Şampiyonu Gaziantep Polisgücü karşılaşmasında deplasmanda 5-5 berabere kaldı.

Maçın son dakikasında kullandığı penaltı atışından da yararlanamayan Ege Yıldızları Spor Kulübü sahadan 5-5 lik skor sonucunda sahadan 1 puan ile ayrıldı, Ege Yıldızlarının gollerini Gülcan Paksoy (3) Sude Nur Kurt (2) kaydetti.

Maç ile ilgili konuşan baş antrenör Serkan Şen, rakibimiz Gaziantep Polisgücü'nün bütçe sıkıntısı yok. 3-5 trilyon civarı bütçesi olduğunu düşünüyorum, bizim kadromuz 150 bin lira civarı bütçe ve alt yapıdan kendi yetiştirdiğimiz sporculardan oluşuyor. Trilyonluk takımlara sahayı dar ediyoruz. Çok gol kaçırdık önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu. - MUĞLA