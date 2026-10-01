Haberler

Muğla'daki Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehirli Miraç Demirel şampiyon oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'daki Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehirli Miraç Demirel şampiyon oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da 10-13 Eylül'de düzenlenen Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir'i ilk kez temsil eden sporcular başarılı oldu. Gençler B'de Miraç Demirel Türkiye şampiyonu olurken, İnci Çelik ve Bulut Sefa Dönmez finalde ilk 8'de yer aldı; bir sporcu da dünya şampiyonu oldu.

Muğla'da 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençler ve Büyükler Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir'i ilk kez temsil eden sporcular önemli başarılara imza atarken, bir sporcu dünya şampiyonu oldu.

Gençler B kategorisinde mücadele eden Eskişehir sporcusu Miraç Demirel, Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösterdi. Gençler A kategorisinde yarışan İnci Çelik ve Bulut Sefa Dönmez ise, gruplarını birinci sırada tamamlayarak finalde ilk 8 içerisinde yer aldı. Başarılı sporcular ve antrenör Abdullah Binici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile bir araya geldi. İl Müdürü Kalın, sporcuları ve antrenörü tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor

Olay Çakar ile Toroğlu'na sıçradı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mağdurum' diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu

"Mağdurum" diyen Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu: Depoyu doldurmak isteyenler akın etti

Tarihi zam öncesi depoyu zamsız doldurmak isteyenler sıraya girdi!
TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi
Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak

Yeni yasama yılı başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı

24 saatlik açlık grevine başladı
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Fon mağdurlarına gece yarısı müjdesi! Ödeme yapılacak, işte rakam
Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu

Ligin en değerli 11'i belli oldu! Bu takım Avrupa devlerine kafa tutar