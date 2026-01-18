Haberler

Demir Yumruk Şükrü Altay'dan Üç Kemer Birden

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, Seydikemer ilçesinde, WBC Türkiye, WBC Turan ve WBC Ortadoğu Greyta kemerlerinin sahibi oldu.

Seydikemer Spor Salonu'nda düzenlenen boks gecesinde, farklı klasmanlarda 7 mücadele yapıldı.

Mehteran Takımı ve folklor gösterisinin ardından "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, Arnavut rakibi boksör Albi Sorra ile ringe çıktı.

Rakibini yenen Altay, WBC Türkiye, WBC Turan ve WBC Ortadoğu Greyta kemerlerinin sahibi oldu.

Müsabakayı Türkiye için kazandığını dile getiren Altay, "Kemeri Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim. Bana destek olan herkese çok teşekkürler." dedi.

Müsabakaları, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Belediye Başkanı Alim Karaca, protokol üyeleri ve çok sayıda sporsever izledi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
