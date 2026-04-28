Haberler

Muğla'da play-off maçı öncesi birlik çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Şanlıurfa'daki kritik play-off maçı öncesi birlik çağrısı yaptı.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Şanlıurfa'daki kritik play-off maçı öncesi birlik çağrısı yaptı. İş insanlarına seslenen Kıyanç, "Şimdi Muğlaspor'a sahip çıkma zamanı. Bu şehir kenetlenirse hedefimize ulaşırız" dedi.

Muğlaspor, Perşembe günü Şanlıurfa'da oynayacağı kritik play-off karşılaşmasına hazırlanırken, Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç açıklamalar yaptı. Takımın Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğünü belirten Kıyanç, Muğla'nın artık tek yürek olması gerektiğini söyledi.

İş insanlarına destek çağrısı

Kıyanç, "Bugün ayrılıkları değil, birlikteliği konuşma zamanıdır. Muğlaspor bu kentin ortak değeridir. Şimdi el ele verme, omuz omuza durma zamanıdır. Tüm iş insanlarımızı, esnafımızı ve Muğlaspor sevdalılarını kulübümüze destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Şampiyonluk pirimi desteği, saha reklamı, loca reklamı konusunda da çağrıda bulunan Kıyanç, "Takımımız büyük bir mücadele veriyor. Futbolcularımızın emeğine destek olmak isteyen herkesi taşın altına elini koymaya çağırıyorum. Bu şehri yeşil beyaza boyayalım. İnancımız tam, hedefimiz play-off'tan birinci çıkmak" ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı ekip, Şanlıurfa'daki zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst lig yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

Seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı? Merak edilen soruya yanıt geldi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili kritik karar
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti

Son hali taraftarı kahretti!

İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı? Merak edilen soruya yanıt geldi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili kritik karar
Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi

Fenerbahçe seçime gidiyor! Saran'ın kararı sonrası sahaya indi

İnfial yaratan görüntü! Kalabalık grup küçük kızı linç etti, çevredekiler tezahürat yaptı

Kalabalık grup küçük kızı linç etti çevredekiler tezahürat yaptı