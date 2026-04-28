Muğla'da play-off maçı öncesi birlik çağrısı

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Şanlıurfa'daki kritik play-off maçı öncesi birlik çağrısı yaptı. İş insanlarına seslenen Kıyanç, "Şimdi Muğlaspor'a sahip çıkma zamanı. Bu şehir kenetlenirse hedefimize ulaşırız" dedi.

Muğlaspor, Perşembe günü Şanlıurfa'da oynayacağı kritik play-off karşılaşmasına hazırlanırken, Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç açıklamalar yaptı. Takımın Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğünü belirten Kıyanç, Muğla'nın artık tek yürek olması gerektiğini söyledi.

İş insanlarına destek çağrısı

Kıyanç, "Bugün ayrılıkları değil, birlikteliği konuşma zamanıdır. Muğlaspor bu kentin ortak değeridir. Şimdi el ele verme, omuz omuza durma zamanıdır. Tüm iş insanlarımızı, esnafımızı ve Muğlaspor sevdalılarını kulübümüze destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Şampiyonluk pirimi desteği, saha reklamı, loca reklamı konusunda da çağrıda bulunan Kıyanç, "Takımımız büyük bir mücadele veriyor. Futbolcularımızın emeğine destek olmak isteyen herkesi taşın altına elini koymaya çağırıyorum. Bu şehri yeşil beyaza boyayalım. İnancımız tam, hedefimiz play-off'tan birinci çıkmak" ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı ekip, Şanlıurfa'daki zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst lig yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. - MUĞLA

