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Muğla'da Okullar Arası Bisiklet Yarışı Gerçekleştirildi

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan okullar arası bisiklet yarışı gerçekleştirildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet yarışına 150'den fazla sporcunun katıldığı yarışmada minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bisiklet yarışında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi. Burada dereceye giren öğrenciler Muğla'yı Türkiye'de düzenlenecek okul yarışlarında yarışma hakkı kazanacak.

Muğla Bisiklet İl Temsilcisi İlker Cömert" Okul sporları faaliyetleri çerçevesinde okullardaki bisiklet sporcuları ile okullar arası bisiklet il birinciliğimizi gerçekleştiriyoruz. 150'den fazla sporcunun katılımı var minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisindeki sporcularımız kıyasıya bir mücadele sergileyecekler. Burada dereceye giren sporcularımız okul sporları faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'de düzenlenecek yarışlara katılacaklar. Yaklaşık 7 km'den oluşan bir kriter parkurumuz var yaş gruplarına göre burada 2 tur, 3 tur atarak yarışmanın sonucunda dereceye girmeye çalışıyor sporcularımız katılan tüm sporcularımıza burada başarılar diliyoruz inşallah güzel kazasız belasız bir yarış olsun "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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