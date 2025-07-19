Muğla'da Öğrencilere Bocce Tanıtımı

Muğla'da Öğrencilere Bocce Tanıtımı
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Muğla'nın Ula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlikte ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bocce sporu tanıtıldı. Etkinlik, çocukların büyük ilgisini çekti ve önümüzdeki dönemde turnuva düzenlenmesi planlandığı açıklandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "GSB Spor Okulları" programı kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bocce tanıtım etkinliği düzenlendi. Ula Kaymakamlığı'na bağlı Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün yürüttüğü program çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, çocuklardan büyük ilgi gördü.

Geleneksel spor dallarından biri olan bocce, Bocce Antrenörü Yasemin Miski rehberliğinde öğrencilere tanıtıldı. Etkinlikte, çocuklara bocce topunun nasıl tutulacağı, hedef topa (pallino) nasıl atış yapılacağı ve oyunun temel kuralları uygulamalı olarak öğretildi. Eğitimlerin ardından öğrenciler takımlar halinde sahaya çıkarak ilk bocce deneyimlerini yaşadı.

Bocce Antrenörü Yasemin Miski, bocce'nin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, "Bocce; strateji, dikkat ve dengeyi bir araya getiren bir spor dalı. Fiziksel güç gerektirmediği için her yaştan çocuk kolayca adapte olabiliyor. Öğrenciler oyunu çok kısa sürede öğrendi ve büyük keyif aldı" ifadelerini kullandı.

Ailelerden destek, çocuklardan turnuva talebi

Etkinliği takip eden veliler, bocce'nin çocuklara farklı bir spor disiplini sunduğunu belirterek, sporun çocukların sosyal gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Minik sporcular ise bocce oynarken eğlendiklerini ve gelecekte turnuvalara katılmak istediklerini söyledi.

Turnuva ve yetenek seçmeleri yolda

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemizde bocce sporunu yaygınlaştırmak amacıyla başlattığımız tanıtım ve eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Tüm çocukları bu spor dalına dahil etmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde okullar arası bocce turnuvaları ve genç yetenekler için seçmeler planlıyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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