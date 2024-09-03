Muğla'da düzenlenen International Junior Cup Futbol Turnuvası başladı

Bu yıl 14'üncü kez düzenlenen International Junior Cup Futbol Turnuvası 30Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 54 takımın katılımıyla İçmeler ve Marmaris şehir statlarında devam ediyor. İki etaptan oluşan turnuvanın ikinci etap açılış vuruşunu Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptı.

Bu yıl 14. kez düzenlenen International Junior Cup futbol turnuvasının 14.'sü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında, 2009-2017 doğumlu çocuklardan oluşan 6 yaş kategorisinde gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinden gelen 54 farklı takımın katılımıyla toplamda 241 müsabaka oynanacak.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Milli Hakem Mutlu Çelik Marmaris Şehir Stadyumu'nda turnuvanın ikinci etabının açılış maçında sporculara destek verdi.

" Spor turizmini Marmaris'e yaymak istiyoruz"

International Junior Cup organizasyon sorumlusu Cengiz Şenay, turnuvayla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Biz International Junior Cup organizasyonu olarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde çocuk turnuvaları düzenliyoruz. Türk futboluna katkı sağlamak amacıyla bu yıl 14.'sünü gerçekleştiriyoruz. Daha önce genelde Antalya ve Nevşehir'in Avanos ilçesinde turnuvalar yapıyorduk, fakat Marmaris'te büyük bir organizasyon düzenlemeye karar verdik. Bu yıl 54 takım katılıyor ve 1.300 kadar sporcu, veli ve antrenörümüz var. Turnuvayı iki etaplı olarak düzenledik. İlk etabı 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdik ve bugün ikinci etap maçlarına başladık. 6 Eylül'e kadar 41 takımımızı misafir edeceğiz ve final töreniyle turnuvayı tamamlayacağız"

Marmaris'in spor turizmine aç bir ilçe olduğunu belirten Şenay, "Burası spor turizmi için büyük bir potansiyele sahip. Özellikle futbol, ülkemizde en çok sevilen spor dallarından biri. Bu tür organizasyonlarla Marmaris'i spor turizmi haritasına dahil etmek istiyoruz. İnşallah bu tür organizasyonların devamı gelir. Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

Genç futbolcular Marmaris'te buluştu

Turnuvaya Marmaris'ten katılan 14 yaşındaki Mersin Akademi sporcusu Hüseyin Oturmaz, "2020'den bu yana bu kamplara katılıyoruz. Marmaris'e ilk defa geldik. Şimdiki maçımız Osmancık'la, inşallah güzel bir maç olur ve dostluk kazanır" diye konuştu.

Mersin'den gelen bir diğer 14 yaşındaki futbolcu Arda Kemal Kömür ise, "Yaklaşık 10-15 saatlik bir yolculuk yaptık, biraz yorulduk ama maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kazanacağımıza inanıyoruz." dedi.

Çorum Osmancık'tan gelen Mustafa Can Genç, Marmaris'e ilk defa geldiğini belirterek, "Futbolu çok seviyorum, futbolun yeri benim için çok ayrı. Bu turnuvada hem futbol oynuyor hem de gezmediğim şehirleri görme fırsatı buluyorum. Futboldaki tartışmaların, hakaretlerin ve saygısızlığın sona ermesini istiyorum" dedi. - MUĞLA