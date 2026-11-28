Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 32. Ödül Töreni'nde, 2025-2026 futbol sezonunda başarı elde eden takımlara kupaları takdim edildi.

Düzenlenen ödül törenine Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş da katıldı. Amatör futbol camiasını bir araya getiren törende, sezon boyunca mücadele ederek derece elde eden takımlar kupa ve ödüllerini aldı. Törende sporcuların ve kulüplerin sezon boyunca ortaya koyduğu emek ve başarılar kutlanırken, amatör sporun gelişmesine katkı sağlayan antrenörler ve kulüp temsilcileri de takdir edildi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başarı elde eden sporcular, antrenörler ve kulüpler tebrik edilerek Muğla'da amatör futbola emek veren herkese teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı