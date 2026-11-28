Muğla'da 32. Amatör Spor Ödül Töreni'nde başarılı takımlara kupa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun 32. Ödül Töreni'nde 2025-2026 sezonunda başarılı takımlara kupaları verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'ın katıldığı törende antrenör ve kulüp temsilcileri takdir edildi, İl Müdürlüğü sporcu ve kulüpleri tebrik etti.
Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 32. Ödül Töreni'nde, 2025-2026 futbol sezonunda başarı elde eden takımlara kupaları takdim edildi.
Düzenlenen ödül törenine Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş da katıldı. Amatör futbol camiasını bir araya getiren törende, sezon boyunca mücadele ederek derece elde eden takımlar kupa ve ödüllerini aldı. Törende sporcuların ve kulüplerin sezon boyunca ortaya koyduğu emek ve başarılar kutlanırken, amatör sporun gelişmesine katkı sağlayan antrenörler ve kulüp temsilcileri de takdir edildi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başarı elde eden sporcular, antrenörler ve kulüpler tebrik edilerek Muğla'da amatör futbola emek veren herkese teşekkür edildi.