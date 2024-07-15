Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası düzenlendi.

Köyceğiz Spor Salonu'nda; İstanbul, İzmir, Gaziantep, Erzincan, Denizli, Aydın, Yalova, Muğla ve İlçelerinden katılım sağlayan sporcularla 13 Temmuz 2024 tarihinde başlayan turnuva 2 gün sürdü. Turnuva Direktörü ve Başhakemliğini Sedat Aksoy, Başhakem Yardımcısı İrfan Doğan, Hakemler ise Özay Erdoğdu, Zeynep Arabacı ve Tayfur Doğan şeklinde oldu. Turnuvada kıyasıya mücadele eden sporculardan; bilinçli hamle yapıp sabırlı olanlar istedikleri sonucu elde etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası gerçekleştirilen ödül töreni ile sonlandırıldı. Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara kupa ve madalya, 4'üncü ile 10'uncu arası sporculara madalya verilirken tüm sporculara da katılım belgesi takdim edildi.

Dereceye giren sporculara ödülleri Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, İlçe Jandarma Komutanı Emre Dadaş ve Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak tarafından verildi. - MUĞLA