Muğla'da 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları Gerçekleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları'na 21 kulüpten 195 sporcu katıldı. Yarışlarda sporcular, zorlu hava koşullarına rağmen mücadele etti ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "100. Yıl Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları" yapıldı.

Yalıkavak Yelken Kulübünün ev sahipliğinde, optimist, ILCA ve rüzgar sörfünde Techno 293 sınıfında gerçekleştirilen yarışlara 21 kulüpten 195 sporcu katıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu Muğla Temsilciliği tarafından 29 Eylül-1 Ekim'de organize edilen yarışlarda, sporcular en iyi dereceyi elde etmek için birbirleri ve dalgalarla mücadele etti.

Rüzgarın saatteki hızının zaman zaman 35 kilometreyi geçtiği yarışlarda bazı sporcular, teknelerinin devrilmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı sporcular kendi çabalarıyla tekrar yarışa devam ederken bazılarına ise görevliler yardımcı oldu.

Yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzelendi.

Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, sporcuları yarışlar sırasındaki cesaretlerinden ve mücadelelerinden dolayı kutladı.

Yarışlarda, optimist seniorlarda Turgutreis Yelken Kulübünden Dağhan Haney, optimist juniorlarda Yalıkavak Yelken Kulübünden Cengiz Eren Güvenç, ILCA 6'da Yalıkavak Yelken Kulübünden Fevzi Kurt, ILCA 4 Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Sadrihan Suer birinci oldu.

Techno 293'de ise Yalıkavak Yelken Kulübünden Tarık Sadıkoviç Porter U17'de, Kerem Demir Demirel U15'de Ercüment Mete Ergin ise U13'de ilk sırada yer aldı.

Sporculara kupa ve madalyaları Kaymakam Çit ile organizasyon yetkilileri tarafından verildi.