Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı 2026'da Cumhurbaşkanlığı Turu'nda Yarışacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı 2026'da Cumhurbaşkanlığı Turu'nda Yarışacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, 2026 yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılacak. Takım, 2025 sezonunu Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı ve 2026'da Muğla'yı uluslararası arenada temsil edecek.

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, 2026 yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) yarışacak. Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası'nın son etabı olan 7'nci etapta başarılı bir performans sergileyen Karya Muğla Bisiklet Takımı, 2025 sezonunu Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Sporcular, ödüllerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun elinden aldı. Ulusal ve uluslararası yarışlarda Muğla'yı başarıyla temsil eden Muğlalı bisikletçiler, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın girişimleriyle 2026'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi formasıyla yer alacak.

Profesyonel kategorideki bu yarışlara katılabilmek için Dünya Bisiklet Birliği (UCI) nezdinde yapılması gereken işlemler konusunda Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanlığı'na talimat veren Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, "Bu dev organizasyon başta olmak üzere, yurt dışındaki önemli yarışmalarda Muğla isminin yer alması büyük önem taşıyor. Eurosport gibi uluslararası yayınlar sayesinde Muğla adını dünyaya duyuracağız" diye konuştu.

Muğla Bisiklet İl Temsilcisi İlker Cömert, "Muğla'da profesyonel bir bisiklet takımının kurulması inanılmaz bir gelişme. Türkiye'de şu anda yalnızca Spor Toto ve Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere iki profesyonel takım bulunuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Türkiye'nin üçüncü pro takımı olacak" dedi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun, Başkan Ahmet Aras ile görüşerek takımın her konuda federasyon tarafından destekleneceğini belirttiğini ifade eden Cömert, "Umarım gelecek sezon başta Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu olmak üzere Avrupa ve Asya'daki birçok yarışta sporcularımız Muğla ismini dünyaya duyuracak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
