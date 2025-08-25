Muğla Basketbol, Kadrosunu Güçlendiriyor

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nde mücadele edecek Muğla Basketbol, Amerikalı guard Jerkaila Jordan ve uzun forvet Bre Gunnels'i kadrosuna kattı. NCAA'de geçen sezon 16,9 sayı, 5,8 ribaund, 1,9 asist ve 2,1 top çalma ortalamalarıyla oynayan 2002 doğumlu Jordan, skorer kimliğiyle öne çıkarken, geçtiğimiz yıl Çekya'da forma giyen Gunnels ise daha önce Lüksemburg ve Finlandiya liglerinde sergilediği performansla dikkat çekip, 2024'te yılın savunmacısı seçildi.

