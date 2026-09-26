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Muğla Akyaka'da ilk kez düzenlenen Balya Race'te sporcular 5 etapta mücadele etti

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Muğla Akyaka'da ilk kez düzenlenen Balya Race'te sporcular 5 etapta mücadele etti
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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da düzenlenen Balya Race'te sporcular, köy yaşamından esinlenilen 5 etapta mücadele etti. İlk kez düzenlenen yarışta saman balyalarının da kullanıldığı etaplarda görevler yapıldı. Etkinliğin geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen "Balya Race"te sporcular, köy yaşamının günlük işlerinden esinlenilerek hazırlanan etaplarda kıyasıya mücadele etti.

Gökova Run Fest kapsamında Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Limit Sensin ekibi tarafından düzenlenen yarışa sporcular ve bölge halkı ilgi gösterdi.

Köy yaşamından esinlenilerek hazırlanan 5 etapta yarışan katılımcılar, her aşamanın ardından yaklaşık bir kilometrelik koşu parkurunu tamamlayarak sonraki bölüme geçti.

Saman balyalarının da kullanıldığı etaplarda sporcular, fiziksel dayanıklılık gerektiren görevleri yerine getirerek parkurları tamamlamaya çalıştı.

Doğa, yerel kültür ve sporu bir araya getiren etkinlikte katılımcılar, zorlu mücadelelerin yanı sıra renkli anlar yaşadı.

İlk kez düzenlenen yarışın gelecek yıllarda kapsamının genişletilerek geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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