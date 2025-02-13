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Mudanya Stadyumu Yıkılıyor, Yeni Ve Modern Bir Tesis Yapılacak

Mudanya Stadyumu Yıkılıyor, Yeni Ve Modern Bir Tesis Yapılacak
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Mudanya'da yapısal sorunlar nedeniyle kullanılmaz hale gelen stadyum yıkılıyor. Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, yeni stadyumun projesinin hayata geçirileceğini duyurdu. Eski stadyumun yerini alacak modern tesis, gençlerin spor yapmasını kolaylaştıracak.

Mudanya'da yapısal sıkıntılar ve zeminindeki bozulmalar sebebiyle kullanılmaz hale gelen stadyum yıkılıyor. Yeni stadyumun müjdesini ise Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak verdi. Bayrak, "Mudanya ilçe stadı için düğmeye basıldı. Mevcut stadyumu yıkarak yerine çağdaş ve modern bir tesis yapacağız. Bu konudaki destekleri için Ak Parti İl Başkanımız Davut Gürkan ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza teşekkür ediyorum" dedi.

Mudanya'nın spor altyapısının iyileştirilmesi ve gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi adına uzun süredir beklenen bir adım atıldı.

Zeminindeki bozulmalar ve yapısal sorunlar nedeniyle kullanılmaz hale gelen eski stadyum, yerini modern ve çağdaş bir tesise bırakacak.

Stadyum için yıkım kararı çıktı

Mudanya, 64 yıllık geçmişiyle birçok sporcu yetiştirmiş ve sayısız müsabakaya ev sahipliği yapmış tarihi bir stadyuma sahip. Bugün; toprak zeminde meydana gelen bozulmalar, çukurlar, tribünde ve soyunma odalarındaki yapısal problemler, aslında stadyumun bir zamanlar taşıdığı o prestijli imajını kaybetmesine de yol açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak,

"Mudanya'daki spor kulüplerinin ve gençlerimizin kendi stadlarını kullanamaması sporun içinden gelen biri olarak bizleri çok üzmektedir. Mudanya İlçe Stadımızı modern hale getirmek ajandamızın hep ilk sayfasındadır. Kesin bir karar olmadan açıklamayı da uygun görmedik." diyerek göreve geldikleri ilk günden beri konuyla alakalı ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, ilçe stadının yıkım kararının çıktığı ifade ederek; "Mudanya'daki gençlerimizin ve sporun yanında olduğumuzu her fırsatta vurguluyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, Bakanlık tarafından stadımızın hem statik hem de mimari açıdan günümüz şartlarına uygun olmadığı için tribün ve dayanma yapılarının yıkılması kararı verilmiştir. Yapılacak proje ile sentetik zemin, tribünü ve tartan pisti ile yeni bir stad inşa edileceğini ifade etmek istiyorum. Bu stadyum, Mudanya için bir değerdir ve biz de bu değerin korunması için ciddi bir mücadele veriyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi ve Mudanya'mızın spor adına yeniden kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olan İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan'a ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Mudanya stadında çamur altında idman yapan ve başarı elde eden gençlerin durumunu İhlas Haber Ajansı gündeme taşımış, yankı bulan haber sonrasında da yetkililer harekete geçmişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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