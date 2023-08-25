Mücadele nefes kesti! Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Konyaspor siftah yaptı

Süper Lig'in 3. haftasında Tümosan Konyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 yendi ve bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Konyaspor'a 3 puanı getiren golleri 68. dakikada Guilherme ve 90+5'te Robert Muric kaydetti.