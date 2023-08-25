Mücadele nefes kesti! Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Konyaspor siftah yaptı
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Süper Lig'in 3. haftasında Tümosan Konyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 yendi ve bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Konyaspor'a 3 puanı getiren golleri 68. dakikada Guilherme ve 90+5'te Robert Muric kaydetti.
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta açılış maçında Tümosan Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin iki farklı üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 68. dakikada Guilherme ve 90+5'te Robert Muric kaydetti.
Süper Lig'deki ilk galibiyetini alan Konyaspor puanını 5'e yükseltirken, 3. maçından da mağlup ayrılan Gaziantep FK henüz puanla tanışamadı.
Konyaspor, gelecek hafta deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında son şampiyon Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.