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Mücadele nefes kesti! Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Konyaspor siftah yaptı

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Süper Lig'in 3. haftasında Tümosan Konyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 yendi ve bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Konyaspor'a 3 puanı getiren golleri 68. dakikada Guilherme ve 90+5'te Robert Muric kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta açılış maçında Tümosan Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin iki farklı üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 68. dakikada Guilherme ve 90+5'te Robert Muric kaydetti.

Mücadele nefes kesti! Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Konyaspor siftah yaptı

Süper Lig'deki ilk galibiyetini alan Konyaspor puanını 5'e yükseltirken, 3. maçından da mağlup ayrılan Gaziantep FK henüz puanla tanışamadı.

Mücadele nefes kesti! Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Konyaspor siftah yaptı

Konyaspor, gelecek hafta deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında son şampiyon Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.

Mücadele nefes kesti! Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Konyaspor siftah yaptı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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