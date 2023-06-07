Maç sonunda ortalık karıştı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi mağlup ederek seride öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek durumu 2-1'e getirmeyi başardı.

4.MAÇ 9 HAZİRAN'DA

Serinin 4. maçı 9 Haziran Cuma günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

İLK PERİYOT BEKO'NUN

Karşılaşmanın ilk periyodunda Anadolu Efes, Pleiss ve M'Baye ile etkili olurken, Fenerbahçe Beko rakibine Hayes-Davis ve Wilbekin ile karşılık vererek periyodu 24-22 önde bitirdi.

DEVRE ARASINA EFES AVANTAJLI GİTTİ

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, dış atışlardan Melih Mahmutoğlu ve Tarık Biberovic ile üst üste bulduğu basketlerle 14. dakikada skoru 30-38 yaptı. Bryant'ın pota altında kaydettiği basketlerle toparlanan Anadolu Efes, Micic ve Clyburn'ün de verdiği destekle skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 52-51 üstün gitti.

SON PERİYODA FENERBAHÇE ÖNDE GİRDİ

Üçüncü çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, daha sonra Calathes ve Hayes-Davis ile oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, 28. dakikada 11 sayılık (65-76) fark yakaladı. Sarı-lacivertliler, son periyoda 78-71 önde girdi.

EFES SON ÇEYREKTE HATA YAPMADI

Son çeyrekte erken faul problemine giren Fenerbahçe Beko karşısında Micic ile skor bulan Anadolu Efes, 37. dakikada 87-86 öne geçti. Etkili performansını devam ettiren lacivert-beyazlı takım, sayı üretmekte zorlanan rakibini 97-91 mağlup etti.

TARAFLAR GERİLDİ

Karşılaşma sonunda koşarak saha içine giren Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, soyunma odasına giden hakemlere tepki gösterdi. Bu sırada Anadolu Efesli bazı taraftarlar da Komsuoğlu ve yanında bulunan sarı-lacivertli idarecilere tepki gösterirken, iki taraf arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.