Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA), faaliyetlerinde İsrail bayrağının açılmaması ve marşının okunmaması kararı aldı. İsrailli sporcular, "tarafsız bireysel sporcu" ünvanıyla ancak faaliyetlerde yer alabilecek.

Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA), tüm faaliyetlerinde İsrail bayrağının açılmamasına ve marşının okunmamasına karar verdi. Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre IFMA İcra Kurulu, Filistinli muaythai sporcusu ve barış elçisi Ammar Hamayel'in İsrail askerleri tarafından öldürülmesi nedeniyle IFMA Başkanı Sakchye Tapsuwan başkanlığında toplandı.

BAYRAK AÇILMAYACAK, MARŞ OKUNMAYACAK

Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve IFMA Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız'ın da yer aldığı toplantıda, "Dünya ve kıta şampiyonaları, uluslararası tüm faaliyetlerde İsrail bayrağı açılmayacak, marşı okunmayacak, flama, eşofman, kıyafetler dahil hiçbir bayrak/sembol kullanılmayacak. Sporcular ancak Tarafsız Bireysel Sporcu (AIN) ünvanıyla yarışabilecek." kararı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hasan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Zoom üzerinde katılım sağladığımız bu toplantıda Uluslararası Muaythai Federasyonu İcra Kuruluna, alınan kararın sporun temel değerlerini ortaya koyduğunu, bu kararın önemli bir tavır olacağını belirttim. Dünya, ülkemizin hükümet politikasında tüm savaşların bitmesi için çaba gösterildiğini görüyor. Toplantıda, barışın korunmasını temenni ettiğimizi dile getirerek karardan dolayı teşekkürlerimizi ilettik."

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
