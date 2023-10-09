Muaythai Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da gerçekleştirilen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 17'si altın, 40'ı gümüş, 23'ü bronz olmak üzere toplamda 80 madalya kazanarak birinci sırada yer alan Muaythai Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Antalya'da gerçekleştirilen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 17'si altın, 40'ı gümüş, 23'ü bronz olmak üzere toplamda 80 madalya kazanarak birinci sırada yer alan Muaythai Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Antalya'da gerçekleştirilen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 17'si altın, 40'ı gümüş, 23'ü bronz olmak üzere toplamda 80 madalya kazanarak birinci sırada yer alan Muaythai Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 17'si altın, 40'ı gümüş, 23'ü bronz olmak üzere toplamda 80 madalya kazanarak birinci sırada yer alan Muaythai Milli Takımımızı kutluyorum. Rekor sayıda madalya kazanan, takım halinde Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan madalyalarda emeği olanlara da teşekkür ediyorum." - İSTANBUL