Muaythai Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na gidiyor - Haberler

Türkiye Muaythai Milli Takımı 26 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde yapılacak olan Elite Büyükler Şampiyonasına Katılmak için bugün kamp yaptığı Kayseri'den ayrılacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonasına 130 ülke katılacak. Muaythai de dünyanın en iyilerinin mücadele edeceği bu şampiyona Türkiye için çok büyük önem taşıyor. Milli takımda Kayseri'den 10 sporcu bulunacak. Milli takımda yer alan kayseri Bölgesi sporcuları şunlar: Sercan Koç, Ezgi Keleş, Ayşe Karakuş, Emre Batuhan Yılmaz, Gamze Yalçın, Samet Kartal, Fatih Can Güncü, Gülistan Turan, Mensure Karadayı ve Gülden Atille.

Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kan Ulu, 23 kişilik milli takım sporcu kadrosunda 10 Kayserili sporcunun olmasının gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Milli takım teknik ekiple Asbaşkan Halil Demir, Milli Takımlar Sportif direktörü Göksel Cingöz ve Milli Antrenörümüz Yaşar Cuma Kılıç'ta Kayseri'nin Başarılı teknik adamları olarak Milli takımımızla mücadele vermeye gidecek. Sporcularımızı destekleyen Melikgazi Belediye Spor Kulübü ve TEİAŞ Spor kulüpleri başta olmak üzere bütün Kayseri'deki Muaythai kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. Türk Muaythai Milli takımımıza Başarılar diliyorum" dedi. Milli takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz ise, "Bu şampiyona dünyanın en iyilerinin mücadele verdiği bir şampiyona olacak. Bunun için çok çalıştık. Bu süreçte bizi destekleyen Melikgazi Belediye Spor kulübüne, Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palacıoğlu'na, Spor il müdürümüz Ali İhsan Kabakçı'ya teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor